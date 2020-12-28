Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Единовременные выплаты к Новому году в размере 5 тыс. рублей получили родители 361 тыс. детей до восьми лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) 28 декабря.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Отмечается, что большинство донских семей получили новогодние выплаты от президента России автоматически. Информация о 345,6 тыс. детей сохранилась в базе данных после «коронавирусных выплат», назначенных в апреле 2020 года.

Заявления родителей на единовременную «новогоднюю» выплату на детей до восьми лет (возраст ребёнка учитывается на дату подачи заявления) принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах ПФР до 1 апреля 2021 года.