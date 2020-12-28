Москва, 28 декабря, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море рыбаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками — все новости»

Как сообщает сайт Кремля, глава государства направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму со словами соболезнования.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковая операция на месте крушения траулера еще не окончена. Обнаружить тела погибших моряков пока не удалось.