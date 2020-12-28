Банги, 28 декабря, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Итоги президентских и парламентских выборов в Центрально-Африканской Республике будут обнародованы 4 января 2021 г., передаёт 28 декабря Ndeke Luka.

Флаг Центрально-Африканской республики

Соответствующее заявление сделал президент Национальной избирательной комиссии республики Матиас Бартелеми Моруба.

Моруба «Предварительные результаты будут оглашены к 4 января».

Он отметил, что выборы признаны состоявшимися, голосование прошло в соответствии с законом. Пока идёт обработка результатов голосования.

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Напомним, на президентское кресло в ЦАР претендуют 17 человек, включая действующего главу республики Фостена-Арканжа Туадеру.

Другим претендентом, рассматриваемым как основной соперник Туадеры, является Анисе-Жорж Дологеле, возглавляющий партию «Союз за обновление Центральной Африки».

Что касается выборов в Национальную ассамблею, в нижнюю палату парламента ЦАР на пятилетний срок избирают 140 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных округах.