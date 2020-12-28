Москва, 17 апреля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады взяла в плен четырех военнослужащих ВСУ на артёмовском направлении, сообщили 17 апреля в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

Кроме того, российские снайперы ликвидировали двоих боевиков украинской армии. Ведомство обнародовало кадры с места событий.

«В снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — отметили в Минобороны.

В ведомстве назвали эту группу снайперов одной из самых результативных в Вооружённых силах РФ. Российские бойцы выслеживали отряд противника пять дней.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 марта Минобороны РФ проинформировало, что разведчик-снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ, боец с позывным Шика за одну ночь ликвидировал отделение из семи боевиков украинской армии. Он также рассказал, как однажды, расставив шесть гранат, смог предотвратить нападение военного ВСУ, который подорвался на растяжке.

Ранее один из самых результативных российских снайперов в зоне спецоперации, военнослужащий по имени Константин в беседе с журналистами привёл подробности, как выиграл в 17 снайперских дуэлях с украинскими стрелками и западными наёмниками.