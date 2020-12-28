Москва, 28 декабря, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В 2021 году Госдума продолжит работу над законопроектом, который поможет защитить граждан от телефонных и интернет-мошенников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

Согласно уже принятому в первом чтении законопроекту, операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.

Также, по словам Пискарёва, планируется обсудить законопроект о запрете на публичное демонстрирование изображений нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

Кроме того, еще один законопроект, находящийся на рассмотрении нижней палаты парламента, предусматривает возможность оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

«Это адекватный ответ на участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений, что особенно возмутительно в год 75-летия Великой Победы», — отметил Пискарёв.

В целом, по его словам, на рассмотрении комитета находятся 44 законопроекта, «работа в завершающую сессию VII созыва Госдумы депутатам предстоит большая».