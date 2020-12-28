Варшава, 28 декабря, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь польского Сейма Михал Дворчик сообщил в эфире Radio TOK FM, что вице-премьер-министр и лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен пройти вакцинацию от COVID-19.

(сс) Rafał Zambrzycki Ярослав Качиньский

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»Качиньский планирует сделать прививки. При этом, он по возрастной группе — политику более 60 лет — имеет право сделать их вне очереди. Но нам нужно немного подождать, потому что сейчас мы начинаем вакцинацию медиков и людей, работающих в медицинских учреждениях. А затем вакцинацию будут проходить люди старше 60 лет», — заявил Дворчик.

На вопрос, будет ли Ярослав Качиньский вакцинироваться публично, перед камерами, пресс-секретарь Сейма ответил, что не знает подробностей, но он уверен, что «премьер-министр Ярослав Качиньский полон решимости популяризировать вакцинацию в обществе, поэтому никто не будет скрывать этот факт».

Напомним, ранее Качиньский заявил, что «вышвырнет из правительства любого, кто откажется от вакцинации от COVID-19». Проведенные социологические исследования показали, что лишь каждый третий житель Польши готов привиться против COVID-19. Но почти половина не намерены делать это. Остальные не имеют точного решения. По мнению министра здравоохранения республики Адама Недзельского, вакцинация трети жителей Польши не обеспечит население коллективным иммунитетом и не поможет республике победить пандемию. В связи с этим польское руководство проводит кампанию по популяризации вакцинации у населения.