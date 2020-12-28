Москва, 28 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудники МВД РФ в новогодние праздники сконцентрируются на дежурствах в общественных местах. Об этом журналистам заявил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток

«Несмотря на то, что введены ограничения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией, у нас остаются открытыми парки, скверы, ледовые катки и другие места. Безусловно, на эти местах мы планируем сосредоточить внимание», — сказал Наумов.

Он напомнил о том, что новогодние праздники являются временем усиленного режима несения службы для полицейских.