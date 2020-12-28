Вашингтон, 28 декабря, 2020, 15:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 150 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Лаборатория в США

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 150 092 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 19 136 587.

Также сообщается, что за это же время в США 1209 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 333 140.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 226 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.