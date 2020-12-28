Москва, 28 декабря, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Российских школьников рекомендовано освободить от домашнего задания на новогодние праздники. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

«Весь год наши школьники учились в непростых условиях, поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы», — сказал Кравцов, слова которого цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения.

Он подчеркнул, что новогодние каникулы нужны учащимся «для отдыха и активного досуга», а также для чтения книг и творческой реализации.

Кравцов посоветовал школьникам провести каникулы с семьёй.