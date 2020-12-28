Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, прежде чем попасть в больницу, неделю лечилась от COVID-19 дома. На момент госпитализации ее состояние врачи оценивали как тяжёлое, в настоящий момент его удалось стабилизировать, в том числе с помощью кислородной терапии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 28 декабря представитель Клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова.

Kremlin.ru Алиса Фрейндлих

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«Сейчас ухудшение удалось остановить, у нее стабильно тяжёлое состояние, — пояснил собеседник агентства. — Алиса Бруновна находится на кислородной поддержке, но дышит она сама, это не ИВЛ, а специальная маска, через которую подается кислород».

Напомним, 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с диагнозом «коронавирус».

Как уточнили в больнице, до госпитализации Алиса Фрейндлих неделю лечилась от COVID-19 амбулаторно. В пятницу, 25 декабря, ее госпитализировали из-за «достаточно интенсивно» ухудшавшегося состояния. В настоящий момент Фрейндлих находится в отдельной палате в отделении интенсивной терапии в «красной» зоне клиники под пристальным наблюдением врачей.

Отметим, врачи не дают прогнозов, сколько времени пациентка пробудет в больнице, ее состояние удалось стабилизировать только сейчас.