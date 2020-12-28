Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 15:09 — ИА Регнум. На Северо-Западе России заболеваемость коронавирусом примерно в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Об этом ИА REGNUM сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, количество случаев на 28 декабря 2020 года

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По состоянию на 28 декабря 2020 года, в целом в России выявлено около 2096 заболевших на 100 тыс. населения, при этом в Северо-Западном федеральном округе этот показатель равен почти 3349 заболевшим на 100 тыс. человек.

Мурманская область занимает первую строчку в СЗФО по этому показателю и пятую по РФ — около 4703 заболевших на 100 тыс. населения.

Общероссийский показатель, как и на прошлой неделе, все еще превышен в Петербурге, причем вдвое: здесь болеют 4300 человек из 100 тысяч. В Карелии — 4263, в Архангельской области — 3820, в Коми — 3 534, в Псковской области — 3493, в Новгородской — 2930 человек.

Остальные регионы округа — Вологодская, Калининградская и Ленинградская области — демонстрируют заболеваемость на 100 тыс. населения ниже общероссийской. Причем в Ленобласти самый низкий показатель — только 1264 заболевших на 100 тысяч.