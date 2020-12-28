Москва, 28 декабря, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о работе РДШ в 2020 году, и о планах на будущее.

Фото предоставлено пресс-службой Российского движения школьников Ирина Плещева

Ирина, каковы с Вашей точки зрения, главные достижения Российского движения школьников в уходящем году?

Наверное, главным достижением года, который отмечен словом, «самоизоляция», стало то, что мы сохранили детей, сохранили живую активную, действующую организацию. Мы нашли форматы работы, которые не позволили детям остаться одним, без друзей и поддержки. Интернет и социальные сети, которые так ругали взрослые, дали нам возможность объединить ребят, направить их активность в созидательное русло, почувствовать себя причастным к такому великому событию как празднование 75-летия Великой Победы.

Проекты, которые РДШ вел на карантине, смогли объединить в одну большую семью и детей, и взрослых. Например, проект «Задачка со звездочкой» помогал школьникам, ушедшим на «удаленку», справляться с домашними заданиями. К нему присоединилось более 6000 участников, в том числе взрослые, которые раньше и не знали об РДШ. Они отвечали на вопросы ребят, помогали решать задачи, разъясняли непонятый материал. Сложилось такое содружество школьников и взрослых.

А наши ребята из проекта «Лига вожатых» на время карантина стали сказочниками и по вечерам читали малышам сказки по телефону. На этом проекте у нас был такой смешной случай: братья-малыши позвонили на контактный телефон проекта, попросили прочесть им сказку, и только к концу поняли по голосу, что «сказочницей» была их старшая сестра.

Даже на самоизоляции, наши выпускники смогли принять участие в нескольких празднованиях «Последнего звонка». Они не потеряли присутствия духа и запустили в ТикТоке флешмоб с переодеванием «К празднику готов!». А летом школьникам из 27 регионов все-таки удалось поработать в школьных трудовых отрядах.

С началом учебного года РДШ запустили несколько новых проектов, которые буквально всколыхнули региональную жизнь РДШ: к организации присоединились тысячи юных киберспортсменов, а руководители регионов стали более внимательны к мнению детей о питании в школьных столовых после запуска РДШ проекта «Шеф в школе».

Какими были главные трудности 2020 года?

Конечно, дистант, запреты массовых мероприятий. Традиционно РДШ проводит много смен во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Океан», куда съезжаются победители наших проектов. В этом году этого не было. Не было ни Спортивного фестиваля, ни традиционного «Зимнего фестиваля». Все ушло в онлайн. То есть вот так почувствовать плечо друга, тепло рукопожатий — в этом году у ребят не получилось.

А ведь нам, взрослым, тоже важны такие встречи. Просто послушать детей, их разговоры, почувствовать их интересы, увидеть, что вызывает неподдельный интерес, а что просто вежливую улыбку — все эти моменты дают огромную пищу для размышлений.

Конечно, у нас есть много чатов, зумов, но там нет той непосредственности, нет реплик, которые вдруг могут объяснить многое. Мы стараемся не терять связь с детьми, но уже очень хочется увидеть детские лица не через окошечко зума, хочется обсудить с ними идеи и ощутить ребячью энергию.

Что стало главными уроками этого года?

Главный урок связан с новым назначением. Со стороны такая резкая смена деятельности с информационно-коммуникационной на воспитательную может показаться неожиданной. Но каждое наше действие имеет причину в прошлом и результат в будущем. И только настоящее — это время, где возможны изменения. В прошлом у меня был богатый опыт работы с детьми и молодёжью и очень активное детство в общественной детской организации. И вот теперь я и моя команда пытаемся состояться как люди, способные в настоящем создать масштабное живое детское движение для всей России. Мне кажется, что мы стали чувствовать «нерв» современного детства и создавать проекты, на которые ребята откликаются.

Каковы планы РДШ на 2021 год?

В следующем году мы начинаем огромный проект по укреплению воспитательной деятельности в школах. В январе будет пресс-конференция совместно с министерством просвещения, где расскажем все подробности. Весной 2021 нас ждет финал Всероссийской киберспортивной школьной лиги. Мы полны решимости создать рейтинг школьных столовых.

И конечно же обязательно отпразднуем очное пятилетие РДШ. В этом году на день рождения организации в студию пришло много знаменитых людей, которые поздравили ребят с первым юбилеем: Игорь Бутман, Ирина Роднина, Андрей Кондрашов, Анатолий Цой. И только сами ребята оставались по ту сторону экрана. Поэтому в следующем году сделаем все, чтобы день рождения прошел очно — это станет своеобразным днем открытых дверей и для опытных, и для новых членов организации. Наконец состоится полномасштабное знакомство с новыми проектами и форматами.

Чего Вы хотели бы пожелать своим коллегам и всем россиянам в наступающем году?

Оставайтесь детьми, не теряйте той детской непосредственности, которая помогает радоваться каждому дню. Особенно хочу пожелать родителям: верьте в своих детей, им очень нужна ваша поддержка, очень нужно обнадеживающее слово. В РДШ много детей, которых привели сюда их родители. Я вижу, насколько это любознательные, заинтересованные ребята, и как вырастает их активность, когда они берутся за проект вместе со взрослыми. Знаете, раньше лозунг был такой «пусть крепнет дружба между народами». Хочу его немного перефразировать: пусть крепнет дружба между детьми и взрослыми. А еще нам всем мира, здоровья и радости.