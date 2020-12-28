Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих находится в реанимации Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Соколова ФМБА России с COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщает Пятый канал.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Отмечается, что у Фрейндлих диагностированы COVID-19 и пневмония. Она подключена к аппарату неинвазивной вентиляции лёгких.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о госпитализации подтвердил историк Константин Богуславский: «Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122-ю медсанчасть с COVID-19 и пневмонией. С учётом возраста это очень тревожит и беспокоит».