Москва, 28 декабря, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Цены на нефть сегодня, 28 декабря, вновь приподнялись, мартовский фьючерс на марку Brent колеблется вблизи $51,50 за баррель. Запасы не только сырой нефти, но и дистиллятов, бензина показали за прошедшую неделю сокращение, по данным минэнерго США, а Baker Hughes сообщила, что число активных сланцевых буровых установок с середины месяца почти не изменилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Значит, сланцевая добыча под конец года в Северной Америке расти перестала, излишков по запасам тоже всё меньше, и такая картина продолжает оказывать балансу на нефтяном рынке поддержку.

Ценовой пик десятидневной давности, когда марка Brent почти достигла планки $52.50 за баррель, был явным забеганием вперёд. Сразу вслед за ним, котировки резко скорректировались было вниз до $49.20, в ответ на новости о жёстких локдаунах в Лондоне после быстрого распространения там нового, и по сообщениям якобы более заразного, штамма коронавируса.

Однако позднее стало известно, что сам штамм был обнаружен изначально ещё в середине сентября, ранее в западной прессе уже были летом публикации и о более опасных мутациях, а создатели всех одобренных на сегодня вакцин и на Западе, и в России подтвердили, что применяющиеся при массовой вакцинации препараты будут не менее эффективны и против нового штамма, и на этом фоне нефть успешно восстановила большую часть потерь прошлой недели.

Уверенность на сырьевом рынке подпитывает и свежая новость: президент США Дональд Трамп издал от лица исполнительной ветви власти законопроект об экстренных государственных расходах на $2,3 трлн, обновляя истекшие выплаты по безработице для миллионов американцев, а также предотвращая приостановку финансирования правительства, выделяя помощь малому бизнесу и денежные чеки американским гражданам.

Также Трамп написал несколько часов назад в твиттере, что следует ожидать хороших новостей и по проекту конгресса, который он на днях гневно вернул без подписи обратно, требуя поднять суммы помощи взрослым гражданам до $2000 на человека, а также убрать оттуда расточительные статьи расходов, никак не связанные с COVID-19: например, на климатические исследования или на помощь политическим группам лоббистов в зарубежных странах.

Если конгресс проявит готовность изменить и этот проект, вырастут шансы на более быстрое восстановление промышленной активности в США, что компенсирует экономические последствия текущих всплесков инфекции. Цены на нефть в ближайшие сутки будут поддержаны этими новостями, наиболее вероятный диапазон колебаний по марке Brent — от $50.70 до $52 за баррель», — считает эксперт.

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