Москва, 28 декабря, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Фармацевтическая промышленность России справилась с проблемами в хранении и транспортировке вакцин от коронавируса. Об этом 28 декабря заявил генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Вакцина непростая. Вакцины всегда выпускать сложно, потому что, во-первых, очень высокие требования по качеству предъявляются к этому продукту и, второе, мы понимаем, что в составе разработки института Гамалеи были очень сложные компоненты, которые надо выпускать отдельно и потом уже использовать в схеме вакцинации», — заявил Морозов.

«Есть технические сложности, но в основном промышленность фармацевтическая российская эти сложности уже победила. Мы одна из компаний, которая сейчас уверенно наращивает выпуск этого препарата», — указал он.

Напомним, что на производственной площадке BIOCAD в Санкт-Петербурге производится вакцина «Спутник V».