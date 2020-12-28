Москва, 28 декабря, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Помимо министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, схожую оценку качеству удалённого и традиционного образования в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дал член центрального штаба ОНФ, замдиректора Лицея МГИМО, победитель конкурса «Учитель года» Илья Демаков. По его словам, дистанционное обучение утомляет.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Особенно утомляет необходимость переключаться между очной и дистанционной формой, и повсеместно (я на себе это чувствую, и мои коллеги из разных регионов говорят то же самое) к октябрю 2020 года было полное ощущение, что мы отработали год.

Именно по уровню усталости, уровню потраченного ресурса никогда после первого-второго месяца работы не было ощущения, что год закончился. Здесь возникло такое экстремальное напряжение, мы его очень сильно ощущаем: месяц — за год», — пояснил Илья Демаков.

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Напомним, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что «если оперировать большими цифрами», то качество удалённого образования «в целом хуже» качества очного. По его словам, образование не стало заочным из-за перехода на дистанционный формат, главное отличие здесь в количестве часов, которые тратит преподаватель на работу со студентом.

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