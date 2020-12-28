Москва, 28 декабря, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Чаще всего телефонные мошенники используют московские номера, при этом звонят в большинстве случаев жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Таковы итоги исследования компании Bi.Zone.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

В компании уточнили, что в 87,7% случаев люди жаловались на мошеннические номера с кодами Москвы, это «+7(495)» и «+7(499)». На первый пришлось 74,4% жалоб, на второй — 13,3%. На коды всех прочих регионов пришлось не более 0,7% жалоб.

Московский код вызывает меньше подозрений, так как многие компании именно в столице держат головные офисы, пояснили эксперты. Звонят мошенники с одноразовых сим-карт и пользуются при этом сервисами подмены номеров, поэтому где именно находятся их кол-центры, сказать сложно.

Звонят злоумышленники чаще всего в Москву и Московскую область (28,8%), а также в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (8,7%). Специалисты объясняют это численностью и платежеспособностью жителей.

В 2020 году, говорится в исследовании, телефонные мошенники сделали почти 15 млн звонков. В Сбербанк за первые шесть месяцев года поступило более 3,4 млн жалоб пользователей, тогда как в 2019 году их было 2,5 млн, а в 2017 году — всего 160 тыс.

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