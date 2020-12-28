Москва, 28 декабря, 2020, 12:02 — ИА Регнум. И сейчас, и в будущем граждане РФ уже не будут, как прежде, стремиться проводить свой досуг в людных местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко, подводя итоги 2020 года.

Борис Кустодиев. Гулянье. 1910

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"Риск заражения инфекцией поменял формат поведения жителей РФ, и не только, — сказал Чередниченко. — Люди не будут, как прежде, стремиться к проведению досуга в местах концентрации потенциального распространения вируса как сейчас, так и в будущем. Практика показывает возможности перманентной мутации вируса, а значит, у индустрии развлечений и отдыха появилась устойчивая тенденция покрытия индивидуального отдыха. Импульс развития получили online events (например, развлекательные мероприятия в дистанционном формате — прим. ИА REGNUM), в то время как их офлайн-составляющая будет терять свою долю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко заявил, что пандемия коронавируса ускорила переформатирование российской экономики.