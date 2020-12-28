Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу с COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Kremlin.ru Алиса Фрейндлих

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Отмечается, что актриса госпитализирована в 122-ю городскую больницу Санкт-Петербурга.

Информацию на своей странице в Facebook подтвердил историк Константин Богуславский: «Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122-ю медсанчасть с COVID-19 и пневмонией. С учётом возраста это очень тревожит и беспокоит».

Алиса Фрейндлих известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман», «Подмосковные вечера» и другим.