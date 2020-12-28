Москва, 28 декабря, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), смогут встретить Новый год 16 раз. Именно столько на каждом из 16 витков за сутки станция будет пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января. Об этом на своей странице в Instagram рассказал Кудь-Сверчков.

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Однако, подчеркнул он, праздновать 2021 год российские космонавты на МКС в первый раз начнут в 15:00 по Москве вместе с жителями Петропавловска-Камчатского.

«И будем продолжать на каждом витке, проходящем над нашей огромной страной от Камчатки до Калининграда», — уточнил Кудь-Сверчков.

Он также добавил, что линию перемены дат станция пересечёт над Тихим океаном в 16:05 мск.

«Это значит, что на Земле, под нами, уже наступит 1 января, хотя на борту станции всё еще будет 31 декабря, ведь мы живем по Гринвичу», — пояснил российский космонавт.

Напомним, в настоящее время на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.