Архангельск, 28 декабря, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Архангельске из 37 530 учащихся школ COVID-19 диагностирован у 29. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"На дистанционное обучение переведены ученики 30 классов в 17 образовательных учреждениях. Также на карантин закрыто 33 группы в 22 детских садах», — уточнили в мэрии.

Новогодние каникулы у архангельских школьников начнутся 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области число летальных исходов ковид-пациентов выросло до 491.