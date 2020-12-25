Архангельск, , 16:13 — REGNUM В Архангельской области число смертей от COVID-19 выросло до 491. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Накануне региональная комиссия по разбору летальных случаев проанализировала 89 пакетов документов и установила, что 58 человек скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 755 человек с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сути в Архангельской области был выявлен 371 случай COVID-19.