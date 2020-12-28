Екатеринбург, 28 декабря, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили новые 404 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Максим Мишин Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Анализ на коронавирус

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Для сравнения, 27 декабря 2020 года в области регистрировали 409 носителей вируса SARS-CoV-2 (второй результат в регионе с начала пандемии). Всего в Свердловской области подтверждён 57 381 случай заражения коронавирусом.

Вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (202 человека), Асбеста, Артинского городского округа, Ачитского городского округа, Богдановича, Белоярского и Березовского городских округов, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Качканара, Кировградского городского округа, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Нижней Салды, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского и Режевского городских округов, Среднеуральска, Сысерти и Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавды, Талицкого городского округа и Тугулыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе продлили дистанционный режим для школьников 6−8 и 10 классов до 31 декабря 2020 года.