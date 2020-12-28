Москва, 28 декабря, 2020, 11:28 — ИА Регнум. У находящихся в настоящее время на Международной космической станции (МКС) российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова будет на четыре дня меньше выходных дней в новогодние каникулы, чем у остальных жителей России. О графике работы и отдыха в первые дни Нового года на своей странице в Instagram рассказал Кудь-Сверчков.

Nasa МКС

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«1 и 7 января — это праздничные дни, а 2, 3, 9 и 10 — выходные», — уточнил он в опубликованном видео.

При этом космонавт отметил, что каких-то особенных мероприятий в новогодние праздники не планируется. По его словам, всё будет как в обычный выходной: уборка станции, занятия спортом, звонки близким, личные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начавшаяся рабочая неделя будет короткой. 31 декабря выпадает на четверг и станет последним рабочим днём в году. При этом для многих жителей России последний день года будет нерабочим. О решении сделать его выходным в 2020 году ранее объявили губернаторы большинства субъектов РФ.

Отдыхать жители России по случаю Нового года будут с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днём в 2021 году после праздников.