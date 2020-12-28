Москва, 28 декабря, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству в 2021 году продолжит работу над приведением российского законодательства в соответствие с новыми положениями Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Поправки к Конституции РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

В первую очередь, по словам главы комитета Павла Крашенинникова («Единая Россия»), следует отметить большую работу над законопроектами в целях реализации поправок к Конституции. В период осенней сессии 2020 года комитетом было подготовлено к рассмотрению 23 проекта федеральных и федеральных конституционных законов по данной тематике, из них принято Государственной думой и подписано президентом 19 законов, которыми вносятся изменения в более 150 законодательных актов Российской Федерации. Всего же за 2020 год принят 21 закон во исполнение обновленных положений Конституции, привел данные Крашенинников.

Особо стоит выделить новый закон «О правительстве», «О Государственном Совете», «О порядке формирования Совета Федерации», «О федеральной территории «Сириус», а также поправки в закон «О Конституционном суде», «О судебной системе», «О прокуратуре» и многие другие, перечислили парламентарий.