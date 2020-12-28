Брянск, 28 декабря, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Брянской области 28 декабря выявлено 199 носителей коронавируса, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 348 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В целом в Брянской области подтверждено 22 тыс. 534 положительных теста на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 20 тыс. 413 человек.

Лаборатории с начала пандемии провели 362 тыс. 630 исследований, за минувшие сутки проверены 623 теста.