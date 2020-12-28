Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Петербург уступил Москве первенство по числу летальных исходов COVID-19 в сутки. Об этом сообщает 28 декабря федеральный оперативный штаб. Ранее город на Неве несколько дней подряд «лидировал» по суточной смертности среди регионов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в Петербурге от ковида скончались 75 человек, что на один случай меньше, чем в столице. Днем ранее ситуация была противоположной.

Всего в Северной столице за время пандемии от COVID-19, по официальным данным, погибли 7453 человека. Впрочем, чиновники неоднократно признавали, что в статистику не попадают все летальные случаи пневмоний, связанные с коронавирусом.

В России за сутки в официальную статистику добавили 487 летальных исходов COVID-19, их общее число достигло 55 265.