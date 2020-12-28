Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Петербурге слегка снизилось суточное число вновь выявленных зараженных коронавирусом. Об этом сообщает 28 декабря федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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Так, за последние сутки в городе подтвердили еще 3748 случаев заражения, что на 13 случаев меньше, чем было выявлено днем ранее. Всего за время пандемии, таким образом, в Петербурге официально коронавирус подтвердили у 230 845 жителей.

Выздоровели от COVID-19 из них всего 138 487 человек, включая 2248 человек, выписанных за последние сутки. Это значительно меньше пиковых значений выписки, достигавших почти четырех тысяч.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 27 787 человек, общее число заразившихся достигло 3 078 035.