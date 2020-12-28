Москва, 28 декабря, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Правительство России оптимизирует штаты 45 министерств и ведомств. Об этом 28 декабря сообщает официальный сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Согласно информации, соответствующее постановление правительства уже подписано, однако сам документ будет опубликован позднее.

Всего сокращению подлежат 74 структурных подразделения, выполняющих обеспечивающие функции. Планируется увольнение 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.

Указано, что средства, которые высвободятся в результате реформы, останутся в фондах оплаты труда.

Ранее правительство России анонсировало реформу государственного аппарата. Были закреплены единые требования к структуре ведомств, по которым численность подразделений в министерствах должна составлять не менее 40 штатных единиц, в службах и агентствах — не менее 25 единиц, в отделах в составе департамента или управления — не менее пяти единиц, самостоятельного отдела — не менее десяти единиц.

Также было установлено ограничение для обеспечивающих подразделений — выше 30% от обще численности сотрудников.

При этом отклонение от требований допускается лишь в особых случаях. Решения об этом может принимать специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек», — цитируются в информации слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.