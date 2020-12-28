Новосибирск, 28 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал повысить готовность муниципалитетов к новогодним рискам. Он также обратил внимание профильных подразделений и служб на обеспечение безопасности жителей региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Нельзя обойти главную проблему, с которой мы столкнулись в 2020 году, — это COVID-19. Как мы и анонсировали, ситуация стабилизирована. Думаю, что мы достаточно ровно, без вспышек заболеваемости и по COVID, и по ОРВИ, пройдём предстоящие праздничные дни, — подчеркнул Травников. — Тем не менее, понимая, что жители Новосибирской области, жители крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать возможный завоз инфекции в отдаленные населённые пункты. Просьба за этим следить, мониторить ситуацию. Думаю, что всё обойдется, тем не менее просьба иметь подготовленные проекты решений, в том числе по введению карантина в отдельных населенных пунктах, если это потребуется. Надеюсь, что этого не потребуется, то тем не менее такой вариант действий нами должен быть продуман».

Травников отметил, что с возобновлением в первых числах января работы многих коммерческих предприятий повышается риск техногенных пожаров, в связи с чем необходимо обратить внимание на эту ситуацию.