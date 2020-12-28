Москва, 28 декабря, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский раскритиковал выводы Центробанка о том, что кризис провоцирует уход с рынка наименее производительных компаний, что позволяет говорить об «очищающем эффекте» для экономики. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что аналитическая записка департамента исследований и прогнозирования Банка России «Кто выходит с рынка в период кризиса» отдаёт непроходимым провинциализмом.

Иван Шилов ИА REGNUM «Очищающий» эффект цунами

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«Обосновывая представленный выше тривиальный вывод, аналитики зачем-то ввернули не имеющую никакого отношения к нынешней проблематике концепцию созидательного разрушения Шумпетера, в которой речь идёт о конкуренции, но никак не о кризисах.

Что такое созидательное разрушение на пальцах? Это появление прорывных новинок от Apple, Tesla или Amazon. А кабак, что закрылся в доме напротив по причине отвратительного качества жратвы и пиццы навынос, — это не созидательное разрушение, а тупость менеджмента», — иронизирует Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по оценке аналитиков ЦБ, которых цитирует РБК, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса (cleansing effect).