Ялта, Крым, 28 декабря, 2020, 06:46 — ИА Регнум. Мобильный госпиталь Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, экстренно развёрнутый в Ялте, принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Tvzvezda.ru Цитата из видео: Мобильный госпиталь Минобороны РФ в Ялте принял первых пациентов

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"Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и продолжат получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя», — говорится в сообщении.

Напомним, что решение развернуть два мобильных госпиталя Минобороны в Крыму — в Симферополе и Ялте — было принято президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе главы Крыма и в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

В Симферополь 100 военных медиков и около 100 тонн медицинского оборудования и материалов было переброшено военно-транспортными самолётами из Ростова-на-Дону. В Ялту медицинский отряд ЧФ прибыл форсированным маршем из Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские отряды Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) завершают установку и наладку оборудования в мобильных госпиталях, развёрнутых в Симферополе и Ялте.