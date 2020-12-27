Москва, 27 декабря, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Более 75 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Mos.ru В московской больнице

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«В Москве (от COVID-19 — прим. ИА REGNUM) скончались 76 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Напомним, что сутками ранее в столице России скончались 77 человек с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 28 декабря начнут прививать граждан старше 60 лет.

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