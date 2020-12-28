Москва, 28 декабря, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В Москве состоялась запись гала-концерта, посвященного подведению итогов 22-го ежегодного всероссийского конкурса лучших производителей товаров и услуг «Марка № 1 в России». В связи с ограничениями COVID-19, в этом году концерт и награждение победителей прошли не в Кремле, а в студии киноконцерна «Мосфильм». На Рождество, 7 января, телевизионную версию премии покажет телеканал ТВЦ. Телезрители увидят выступления Димы Билана, Зары, Александра Буйнова, Ирины Дубцовой и Артема Качера, Стаса Пьехи, Юлии Савичевой, Хора Турецкого, SOPRANO и многих других. Ведущим вечера традиционно стал артист Александр Олешко, который выступил с премьерой песни «Снег».

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса Гала-концерт, посвященный подведению итогов 22-го ежегодного всероссийского конкурса лучших производителей товаров и услуг «Марка № 1 в России»

Как сообщают в оргкомитете мероприятия, по итогам 2020 года Знак качества конкурса «Марка № 1 в России» получили: АО Газпромбанк, онлайн-магазин продуктов Утконос, сеть магазинов одежды Gloria Jeans, молочные и кисломолочные продукты «Вкуснотеево», подсолнечное масло «Затея», макаронные изделия BAISAD, семечки «Джинн», двери «Волховец» и Torex, кровельные материалы Katepal и «Металл Профиль», средства личной гигиены «Я САМАЯ», антибактериальные средства AURA antibacterial, чистящие средства Sanita и Sanfor, средство для мытья посуды AOS, медицинские препараты «Лактофильтрум», «Афобазол», «Тантум-Верде», «Ксилен», «Слабилен», «Фосфалюгель» и многие другие. Партнерами премии выступили компании «Липецкая Росинка», «Дом Елисабет», КФ «Волшебница», Grand Clinic, Объединенные кондитеры.

Как отметила Анастасия Клименкова, директор по маркетингу Ступинского химического завода (бренды Sanfor и Sanita), в 2020 году по объективным причинам на рынках средств для уборки и дезинфекции наблюдается рост продаж, но растут и требования покупателей: «Потребители стали чаще убираться, так как теперь все понимают: чистота и гигиеническая обработка квартир, подъездов — это обязательное условие сохранения здоровья и снижения распространения вирусной инфекции. С другой стороны, люди чаще стали задумываться о вреде бытовой химии и начали смещать спрос в сторону более экологичных продуктов, позволяющих делать уборку полностью безопасной, даже для детей и животных».

Аналогичного мнения придерживается и Екатерина Сироткина, бренд-директор направления «Гигиена» и ЭКО-проекты департамента маркетинга (бренд AURA — победитель в номинации «Антибактериальные средства»: «Потребители стали более требовательны к продукции. Особенный интерес люди проявляют к антибактериальным продуктам. Покупатели уделяют внимание составу и действующим компонентам — спирт, хлоргексидин и другие, а также ищут действенные продукты и комплексы для защиты себя и своей семьи. Во время пандемии конкуренция на рынке резко усилилась, появилось много новых мелких игроков, которые смогли оперативно выпустить продукцию под новые требования потребителей. Время покажет, но, я думаю, большая часть мелких производителей уйдут, останутся игроки, которые на рынке уже давно».

Генеральный директор группы компаний «Молвест» Анатолий Лосев (бренд «Вкуснотеево» — победитель в номинации «Сливочное масло», «Молоко и сливки», «Кисломолочные продукты») также отмечает возрастающие требования покупателей к качеству: «Меняются тренды и дизайны, формат упаковки и ассортимент. Но в основе выбора, я считаю, всегда остается неизменно высокое качество. Потребитель прекрасно знает, что мы можем гарантировать стабильность качества продуктов, поскольку сырье для их производства получаем с наших молочных ферм. Мы знаем, чем кормим наших животных, ведь корма для коров выращиваем и производим на предприятиях нашего холдинга. Это наша степень ответственности перед потребителем и наше преимущество перед конкурентами».

В номинации «Семечки» уже не в первый раз знак «Марка №1 в России» получила торговая марка «ДЖИНН». Коммерческий директор компании «Смарт» Анастасия Буланова рассказала: «Мы всегда помним, что делаем свою продукцию для реальных людей, поэтому стараемся смотреть на результат своего труда их глазами. Это помогает оставаться верными главному нашему принципу — качество во всем: от выращивания и переработки сырья до обжарки, упаковки и продажи семечек. Мы не знаем точно, что нас всех ждет, но точно знаем, что мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем дальше радовать своих покупателей качественной продукцией. В том числе новинками, которые пополнили нашу продуктовую линейку, — заявила Анастасия Буланова. — Это особая кондитерская полосатая семечка — «Джинн Солнечный великан». Мы надеемся, что не просто сохраним свои позиции, но и продолжим движение вперед, в том числе, выйдем на новые рынки».