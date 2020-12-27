Исламабад, 27 декабря, 2020, 17:39 — ИА Регнум. На севере Пакистана потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление военных.

Al Jazeera English Вертолёт ВВС Пакистана

Трагедия произошла в субботу поздно вечером, 26 декабря, в регионе Гилгит-Балтистан. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

Отмечается, что вертолет, направлявшийся в военный госпиталь, рухнул из-за технической неисправности.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря в Новой Зеландии недалеко от города Кайкура разбился вертолет.

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