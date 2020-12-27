Сухум, 27 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания, который в настоящее время находится в своей официальной резиденции в Сухуме, заразился коронавирусом. Об этом сообщила 27 декабря его пресс-служба.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

»Болезнь протекает в лёгкой форме, — говорится в сообщении. — … Глава государства ушёл на самоизоляцию».

Отмечается, что Аслан Бжания, который проходит курс лечения амбулаторно, чувствует себя хорошо.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря депутаты парламента Абхазии приняли проект госбюджета на 2021 год в перовом чтении.

Читайте также: В Абхазии депутаты приняли в первом чтении проект бюджета-2021