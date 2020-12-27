Москва, 27 декабря, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал западные санкции против российско-германского трубопровода «Северный поток — 2» рейдерской атакой. Об этом он сказал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Gazprom.ru Северный Поток-2

Напомним, что власти США изначально выступали категорически против строительства «Северного потока — 2». Вашингтон вводил санкции как против России в связи с этим проектом, так и против западных компаний, которые в нём участвуют. В итоге американцам удалось остановить строительство уже почти готового «Северного потока — 2» в конце 2019 года, так как западные компании в страхе бежали со строительной площадки в Балтийском море, боясь применения санкций со стороны США.

«Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнерами над «Северным потоком — 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. <…> А как это еще назвать?» — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на все эти санкции, строительство «Северного потока — 2» продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за год после остановки строительства «Северного потока — 2» России удалось снарядить судно для прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Сейчас оно работает в Балтийском море.