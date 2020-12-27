Вашингтон, 27 декабря, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Самым высокооплачиваемым генеральным директором частной компании в США по итогам 2020 года стал глава холдинга Alphabet Сундар Пичаи. Об этом сообщает газета USA Today.

(сс) Maurizio Pesce Глава холдинга Alphabet Сундар Пичаи

Список наиболее высокооплачиваемых генеральных директоров (CEO) был составлен на основании общедоступной финансовой информации, подаваемой сотней крупнейших компании США в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Большинство попавших в список руководителей управляют компаниями, работающими в сфере технологий или финансовых услуг.

Лидером рейтинга стал глава холдинга Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи, чей годовой доход в компании составил около $280,6 млн. Отмечается, что этот показатель в 1085 раз превышает зарплату рядового сотрудника Google.

Вторым по размеру полученного вознаграждения стал генеральный директор Intel Роберт Свон с показателем $66,9 млн. Замкнул тройку самых высокооплачиваемых руководителей генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, получивший $42,9 млрд.

В первую десятку самых высокооплачиваемых генеральных директоров также вошли руководители компаний CVS Health, Wells Fargo, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Comcast, Centene и Cisco Systems.