Москва, 27 декабря, 2020, 13:10 — ИА Регнум. В Российской Федерации пока не обнаружены случаи заражения так называемым «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил журналистам заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», — сказал Горелов.

Напомним, что ранее сотрудник Центра имени Гамалеи вирусолог Виктор Зуев заявил, что опасность «британского» штамма коронавируса лишь в том, что он более контагиозный (заразный), то есть будет быстрее распространяться, но нет указаний на то, что течение коронавирусной инфекции при заражении этим штаммом будет тяжелее.

Стоит отметить, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная в его центре вакцина против коронавируса «Спутник V» будет эффективна при заражении «британским» штаммом коронавируса.