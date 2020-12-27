Москва, 27 декабря, 2020, 11:58 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 28 284 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Сообщается, что 28 284 новых случая заражения выявлены во всех 85 регионах России. Из них 15% не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 в России скончались 552 человека. Выздороветь смогли 24 390 пациентов.

Лидирует по суточному приросту числа случаев заражения среди регионов по-прежнему Москва — 6620 случаев заражения. Далее по-прежнему следует Санкт-Петербург — 3761 случай, затем следует Московская область — 1609.

Также среди регионов с высоким уровнем суточного прироста: Нижегородская область (499), Свердловская область (409), Псковская область (398).