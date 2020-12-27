Воронеж, 27 декабря, 2020, 11:44 — ИА Регнум. В Воронежской области за прошедшие сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 декабря в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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С начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 44 673 человека. Выздоровевшими признаны 42 654 из них, за сутки выписаны с выздоровлением 98 человек.

Число жертв коронавируса в Воронежской области за прошедшие 24 часа выросло на 14 человек. Всего за период пандемии в регионе умерли 1279 ковид-пациентов.