Краснодар, 27 декабря, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, данные 27 декабря опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 190 новых носителях.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Анализ на коронавирус

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Лидирует по числу заражений за сутки Краснодар — там выявлено 60 новых пациентов, на втором месте Сочи с 16 случаями заражения, по 13 подтверждено в, в Кавказском и Павловском районах. По десять заболевших в Геленджике и Белореченском районе, девять — в Туапсинском, по пять — в Анапе, Выселковском, Северском, Абинском и Гулькевичском районах, четыре — в Лабинском.

С 12 марта по 27 декабря на территории Краснодарского края подтверждено 26 972 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 18 180 человек, спасти не удалось 876 пациентов с COVID-19, в том числе 14 смертей зарегистрировано за минувшие сутки.

В тяжёлом состоянии в ковид-госпиталях региона находится 151 пациент: 146 — на ИВЛ, пятеро — на ЭКМО.