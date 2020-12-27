Вашингтон, 27 декабря, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Американские ученые установили, что так называемая средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и несколько продлить жизнь. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на исследования американских ученых.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем (фрагмент). 1918

В ходе исследования было выяснено, что соблюдение средиземноморской диеты в течение 12 месяцев привело к положительным изменениям микробиомы кишечника и предотвращению потери бактериального разнообразия.

Также было зафиксировано увеличение числа полезных бактерий, ассоциирующихся со снижением хрупкости костей, улучшением функций мозга и оказывающих противовоспалительный эффект.

Стоит отметить, что среди основных принципов средиземноморской диеты ученые выделили замену сливочного масла на оливковое, существенное сокращение потребления мяса и увеличение потребления рыбы. Также данная диета характерна обилием фруктов и овощей.