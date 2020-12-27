Москва, 27 декабря, 2020, 08:46 — ИА Регнум. Оборудование, которое украли в начале декабря с проходящего в ТАНТК имени Бериева (Таганрог) самолета «Судного дня» Ил-80, является второстепенным, ценная аппаратура с самолета хранится отдельно. Об этом 27 декабря сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

(сс) Dmitry Terekhov Ил-80

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — приводит сообщение ОАК РИА Новости.

Также в корпорации уточнили, что по факту данной кражи на аэродроме Таганрог-Южный ведется следствие и режим доступа на аэродром ужесточен. При этом в ОАК добавили, что территория производственного комплекса ТАНТК отделена от аэродрома забором и попасть на нее можно только по отдельному пропуску.

«Заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП «УВО Минтранса России». Охраной заводского периметра занимается АО «РТ-Охрана», — пояснили в ОАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в начале декабря злоумышленники украли из вскрытого ими грузового люка самолета Ил-80 радиоаппаратуру общей стоимостью свыше 1 млн рублей.

Напомним, Ил-80 — командный пункт, который создан на основе лайнера Ил-86 и предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны. На Западе такие воздушные суда получили название самолетов «Судного дня».