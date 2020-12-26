Москва, 26 декабря, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение запретить государственные закупки импортных медицинских масок до 31 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликован 26 декабря на сайте правительства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медицинские маски

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Отмечается, что изменения были внесены в постановление правительства от 30 апреля 2020 года, когда было решено ввести запрет на допуск зарубежных промышленных товаров к закупкам для госнужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности.

«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

При этом ограничения не распространяются на продукцию, ввозимую из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство России приостановило действие постановления, разрешающего продажу медицинских масок только компаниям с фармацевтической лицензией. Приостановка ограничений потребовалась из-за нехватки времени на подготовку обеспечения масками.

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