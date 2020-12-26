Москва, 26 декабря, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сам сообщит о том, когда привьётся от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Песков сообщил журналистам сегодня, 26 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Напомним, что Путина ранее неоднократно спрашивали, будет ли он прививаться против коронавируса отечественной вакциной, например, «Спутник V». На пресс-конференции глава государства отметил, что пока нет разрешения на прививки против коронавируса для людей старше 60 лет, к которым он тоже относится (главе государства — 68 лет). Но когда такое разрешение появится — он обязательно привьётся.

Однако сегодня Министерство здравоохранения после ряда исследований выдало разрешение на вакцинацию «Спутником V» лиц старше 60 лет. Данная вакцина показала полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.

Журналисты спросили Пескова, когда Владимир Путин будет вакцинирован, тот ответил:

«Он сообщит сам».