Москва, 26 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 29 258 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

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Сообщается, что 29 258 случаев заражения зарегистрировано во всех 85 регионах России. Из них 15,6% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 567 человек. Вылечиться за сутки смогли 28 185 человек.

Лидирует по суточному приросту числа выявленных случаев заражения коронавирусом по-прежнему Москва — 7480 случаев за сутки. Далее по-прежнему следует Санкт-Петербург — 3755 случаев. Затем идут: Московская область (1615), Нижегородская область (501), Псковская область (425).