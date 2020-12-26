Скопье, 26 декабря, 2020, 21:08 — ИА Регнум. 25 декабря члены партии Северной Македонии «Левица» подали в суд на бывшего министра финансов Нины Ангеловской. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на свои источники.

Facebook.com/nina.angelovskaa Нина Ангеловска

По мнению активистов партии, она воспользовалась служебной информацией и, зная о скором банкротстве банка Eurostandard, вывела со своего счета 250 тысяч евро.

Представительница «Левицы» Йована Мойсоска назвала поступок Ангеловской нарушением ст. 50 закона о предотвращении коррупции и конфликта интересов и требует уголовного преследования бывшего министра.

Нина Ангеловска занимала пост министра финансов с августа 2019 года по 30 августа 2020 года. В настоящее время этот пост занимает этнический албанец Фатмир Бесими.