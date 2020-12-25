Москва, 25 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году откроется 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

ИА REGNUM Улыбчивые лица метростроя

В департаменте привели список новых станций — «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Терехово», «Кунцевская», «Карамышевская» и «Мнёвники».

Все станции расположены друг за другом и формируют единую цепочку между станциями «Хорошёвская» и «Каховская».

«Открытие этих 11 новых станций позволит москвичам и гостям столицы использовать половину БКЛ — от станции «Савёловская» до «Каховской», — говорится в информации.

Всего, после полного ввода, Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции.