Москва, 25 декабря, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Рост спроса на новостройки в Москве в обозримом будущем не предвидится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

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"На фоне продления льготных ипотечных ставок проблем на рынке новостроек Москвы в обозримом будущем не предвидится. Большая доля сделок заключается людьми с точки зрения сбережения от обесценения своих накоплений», — рассказал Ковров.

По его словам, на фоне нестабильной экономической ситуации и падения курса рубля, население стремится не потерять, а при возможности приумножить капитал. Финансовые консультанты в текущей ситуации советуют вкладывать деньги в недвижимость.

«Ипотечный кредит как никогда доступен. На фоне дальнейших перипетий с ростом инфляции, ежемесячные платежи по ипотеке не будут казаться столь ощутимыми, как это могло быть раньше. Оплата ипотеки займёт своё место среди прочих ежемесячных расходов. Для обеспечения безопасности все больше распространяются услуги по страхованию не только жизни покупателя, но и от потери работы», — заявил Ковров.

При этом в Москве и Подмосковье часть спроса переориентируется со вторичного жилья на новостройки. Связано это с тем, что в новых домах предлагается более комфортное жилье с разнообразными опциями, как консьерж-сервис, оформление подъезда в стиле высококлассных гостиниц, собственные прогулочные зоны, доступ на территорию по распознаванию лица. На вторичном рынке мало домов, которые могут соперничать с подобным набором опций. По этой причине эксперт спрогнозировал высокий потенциал роста московского рынка недвижимости.

«Касательно цен, в ближайшие полгода цены на квартиры в новостройках столичного региона будут расти на 1−3% ежемесячно в зависимости от периода и локации. Вполне ожидаемо, что в декабре, несмотря на новогодние скидки, средняя стоимость квадратного метра по рынку вырастет, по крайней мере, еще на 1%. В 2018 и 2019 годах в декабре цена вырастала на 2,5% относительно ноября. В традиционные месяцы снижения деловой активности, а это январь и май, возможен околонулевой рост цен — не более +0,3%. В феврале-апреле рост цен может составить до 2−3%. Таким образом, спустя полгода, средняя стоимость за «квадрат» в Москве, в пределах МКАД, будет колебаться в районе 275 — 280 тыс. рублей», — сказал Ковров.

Что касается Новой Москвы, то в течение ближайшего полугода там также ожидается плавный рост цены, который будет сопоставим с показателями прошлых лет.

«В декабре и январе средняя стоимость кв. м может вырасти на 0,2 — 0,5%. Рост в весенние месяцы составит порядка +2% в месяц. Таким образом, к маю 2021 года средняя стоимость квадратного метра в Новой Москве может составить порядка 161,5 тыс. рублей. Данный прогноз построен в соответствии с текущей экономической ситуацией и с учетом ежемесячных колебаний цены за последние пять лет», — сказал Ковров.

Эксперт допустил отклонение озвученных показателей в ту или иную сторону в зависимости от макроэкономической и эпидемиологической ситуации, вывода новых объемов жилья на начальном этапе строительства, колебания валютных курсов, законодательных изменений в сфере недвижимости и других факторов. Тем не менее в 2021 году спрос, вероятнее всего, останется на высоком уровне. В то же время Ковров высказал мнение, что значительных скачков цен происходить не будет, как это было в первые месяцы введения льготной ипотеки. Хотя в последние месяцы ее действия вероятен резкий рост продаж.

«На данный момент предпосылок для ужесточения выдачи льготной ипотеки нет. Угроза и риски к появлению «ипотечного» пузыря, конечно, существуют, но только в долгосрочной перспективе. В настоящий момент он по всем финансовым показателям слишком далёк от критической массы. А пока наблюдается активное привлечение новых клиентов. Например, с начала года в среднем по Московскому региону доля сделок с привлечением ипотечных средств выросла с 55% до 70%. В перспективе возможно ужесточение условий и критериев отбора лиц для одобрения кредитования, но не раньше середины 2021 года», — спрогнозировал Ковров.